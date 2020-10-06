وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي يلتقيان في متحف الهولوكوست في برلين

في متحف الهولوكوست في برلين بألمانيا، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي آشكينازي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، في أول لقاء يجمعهما علنا منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

وتلا اللقاء، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، عقدهما اجتماعا مع مضيفهما وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس.

في برلين، يُنتظر أن يجري كل من عبد الله بن زايد وغابي آشكينازي مباحثات حول قضايا مرتبطة باتفاق التطبيع بين بلديهما، كالتعاون في المجال الدبلوماسي وفي مجالات الطاقة والمياه والطيران والتكنولوجيا.

يُذكر أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقَّعتا في منتصف سبتمبر الماضي اتفاق تطبيع العلاقات بينهما، قوبل باستنكار وغضب شديدين في أوساط الرأي العام العربي، وحتى من طرف السلطة الفلسطينية في رام الله، التي اعتبرت هذه الخطوة الإماراتية تجاه الدولة العبرية خيانة لفلسطين وطعنة في ظهر مقاومة الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام