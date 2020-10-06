مقتل أربعة عناصر أمن وجرح آخرين بهجوم بشمال العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية بهجوم شنه تنظيم "داعش" بشمال العراق.

وقالت الخلية في بيان صحفي: "استشهد أربعة منتسبين، وأصيب ضابط ومنتسبان إثنان من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرضهم لنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الأرهابية، يوم أمس الإثنين".

وأضافت، أن "القوة التي هوجمت هي الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية، في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

المصدر: RT