العراق.. لجنة عليا للتحقيق في عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية

شكل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، لجنة عُليا برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وعضوية مسؤولين تنفيذيين وأعضاء برلمان للتحقيق في عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية.

وجاء في نص الوثيقة الموقعة باسم الكاظمي: "بناء على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، وعضوية، فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعبد الغني الاسدي، رئيس جهاز الأمن الوطني، والفريق أول ركن قوات خاصة، عبد الأمير رشيد يار الله، رئيس أركان الجيش".

كما ضمت اللجنة الفريق الركن محمد حميد كاظم، السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق الركن عبدالأمير كامل عبدالله، نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي، وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية.

وستتولى اللجنة بحسب الوثيقة: "التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر، وتنجز أعمالها خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ هذا الأمر".

المصدر: RT