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أمير الكويت يجدد الثقة بالحكومة الحالية

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يجدد الثقة بالحكومة الحالية
Reuters
نواف الأحمد الجابر الصباح
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منح أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، الثقة بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها.

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وقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير الكويت.

لكن الشيخ نواف الأحمد أثنى على جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم، مؤكدا على ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها، وأداء الواجبات الدستورية، واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة.

المصدر: كونا

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