محمد بن راشد: 46% من الشباب العربي يرغبون بالعيش في الإمارات

أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن نتائج استطلاع الشباب العربي الذي تعده "أصداء بي سي دبليو".

وقال بن راشد في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية أظهرت أن نصف الشباب العربي تقريبا يفكرون بالهجرة من بلدانهم.

أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في ١٧ دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده ... مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة .. مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 6, 2020

وأضاف أن الاستطلاع أشار أيضا إلى أن 77% من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم، و87% منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم.

وتابع: "نقول إذا فسدت الحكومات.. خربت البلاد وقل أمنها.. وتركها أهلها.. وكل مسؤول سيكون مسؤولا أمام الله ..القصة لا تنتهي هنا".

أشار الاستطلاع أيضاً إلى أن ٧٧٪ من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم .. و٨٧٪ منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم .. ونقول إذا فسدت الحكومات .. خربت البلاد وقل أمنها.. وتركها أهلها .. وكل مسؤول سيكون مسؤولاً أمام الله ..القصة لا تنتهي هنا .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 6, 2020

وأوضح بن راشد في تغريداته أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لدى 46% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة بـ33% ، ثم كندا وبريطانيا وألمانيا.

وقال: "ونحن نقول لهم.. الإمارات بلد الجميع.. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح.. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع".

أشار الاستطلاع أيضا إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش ل٤٦٪ من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة ٣٣٪ ثم كندا وبريطانيا وألمانيا .. ونحن نقول لهم .. الإمارات بلد الجميع .. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح .. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 6, 2020

المصدر: RT