واشنطن: حريصون على ضم حركتي "الحلو" و"نور" لعملية السلام السودانية

قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين، إنها حريصة على استكمال باقي عملية السلام في السودان مع "الحركة الشعبية" بقيادة عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير جيش السودان" بقيادة عبد الواحد نور.

وجاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث بالخرطوم، حسب بيان للحكومة السودانية.

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وأكد بوث "حرص الولايات المتحدة والترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) على استكمال باقي عملية السلام مع حركتي الحلو، ونور"، وفق البيان السوداني.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وساطة سلام السودان، في بيان، أن التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو، سيبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر.

والسبت، وقع الاتفاق النهائي للسلام في جوبا بين كل من الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة، بحضور رؤساء عدة دول، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنين للاتفاق، دون مشاركة الحلو أو حركة نور.

في سياق آخر، بحث لقاء حمدوك ودونالد بوث "الجهود الجارية لرفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".

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وأكد الطرفان خلال اللقاء على أن "إنجاز هذا الواجب يساهم في عملية إنجاح تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد".

وأكد حمدوك "تطلع حكومة وشعب السودان لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما يساعد الخرطوم على الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية".

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، إثر استضافة الخرطوم الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

المصدر: وكالات