الصحة السورية: حالتا وفاة بكورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 4411

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة و45 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 207 حالات وعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 4411 حالة.

وأضافت وزارة الصحة السورية أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء من الفيروس وهو ما يرفع عدد حالات التعافي منه إلى 1168 حالة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن توزع الإصابات الجديدة لهذا اليوم تركز في ريف دمشق التي سُجل فيها 11 إصابة من الإصابات المعلنة اليوم، تلتها حلب بـ 10 إصابات، ثم حمص بـ 8 إصابات، و6 إصابات في كل من دمشق، ودرعا، بينما تم تسجيل 4 إصابات في اللاذقية.

أما حالتا الوفاة فتم تسجيلهما في درعا ودمشق.

المصدر: RT