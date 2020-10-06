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مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن تقدم

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مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن تقدم
اليوم السابع
ماجد عبد الفتاح، مندوب جدامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة
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أعلن السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، مساء الاثنين، عن تشكيل لجنة من الدول العربية للتعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي.

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وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاء تلفزيوني أن اللجنة، التي تشارك في أعمالها السعودية والعراق والمغرب والأردن، أجرت عددا كبيرا من اللقاءات، قائلا إن المساعي المصرية السودانية فرضت الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الملف تحول إلى الاتحاد الإفريقي بعد موافقة مجلس الأمن، قائلا إن المفاوضات التي تجرى تحت إشراف السودان الآن لم تسفر عن تقدم في النقاط العالقة كالملء والحصص وتسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاق ملزم.

ونوه مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة إلى أن القضايا الإفريقية تستغرق وقتا من البحث طويلا حتى الوصول إلى حلول، منوها إلى أن مصر لم يلحق بها ضررا جسيما نتيجة الملء هذا العام.

ناصر حاتم

لمصدر: RT

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