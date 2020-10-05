وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات يجتمعان في ألمانيا يوم الثلاثاء

قالت هيئة البث الإسرائيلي عبر موقعها في الإنترنت اليوم الاثنين، إن وزيري خارجية إسرائيل غابي أشكينازي والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، يعتزمان غدا الثلاثاء الاجتماع في ألمانيا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية تأكيده أن الاجتماع سيكون غدا الثلاثاء.

يذكر أن الهيئة كانت قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين بحث هاتفيا مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تعزيز العلاقات بين الجانبين.

ووقعت إسرائيل والإمارات الشهر الماضي اتفاقا في واشنطن لتطبيع العلاقات وتأسيس صلات أوسع نطاقا.

المصدر: وكالات