 
مباشر

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يبحث مع وزيرة إماراتية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

أخبار العالم العربي

وزير الاستخبارات الإسرائيلي يبحث مع وزيرة إماراتية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين
Reuters
وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovh6

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن وزير الاستخبارات إيلي كوهين بحث هاتفيا مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقالت الهيئة إن الطرفين بحثا خلال الاتصال الهاتفي تعزيز التعاون "في مجالات الأمن والسايبر والتكنولوجيا وإقامة جزر صناعية".

وأوضحت أن هذا الاتصال هو الأول بين كوهين والهاشمي، التي تشغل أيضا منصب المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض "إكسبو دبي 2020"، منذ توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن أعمال إقامة الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020" تجري على "قدم وساق".

المصدر: "مكان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا