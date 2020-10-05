الجيش اليمني يحقق تقدما بإسناد من القبائل و"طيران التحالف"

أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي، أنه استعاد عدة مناطق في محافظة مأرب غربي اليمن من جماعة "أنصار الله" الحوثية، وذلك بإسناد من طيران "التحالف العربي" والقبائل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر عسكري يمني أن المعارك أسفرت عن 12 قتيلا وأكثر من 20جريحا، بين الجانبين في المعارك المستمرة منذ فجر اليوم بين الجيش وجماعة "أنصار الله"

وقال المصدر إن الجيش نفذ بإسناد من قبائل مراد، هجوما واسعا في جبهة رحبة جنوب مأرب، وتمكن من استعادة سلسلة جبال حمراء قريضة وجبل الخرابة وقرية الأوشال وجبل رحوم وعزلتي آل حم والنقم.

وأضاف أن الجيش والقبليين سيطروا على مواقع مطلة على سوق منطقة نجد المجمعة، ويواصلون التقدم باتجاه المنطقة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن تلك القوات حققت تقدما موازيا في جبهة المخدرة غرب مأرب، حيث هاجمت مقاتلي "أنصار الله" بمحاذاة منطقة نجد العتق التابعة لمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها الجماعة.

وقال المصدر العسكري إن "طيران التحالف العربي" ساند الجيش اليمني، بشن سلسلة غارات على مواقع وتحركات للجماعة، ألحقت خسائر بها في الأرواح والعتاد.

المصدر: سبوتنيك