الكاظمي يدعو الأجهزة الأمنية الى "التعامل المهني" مع المتظاهرين

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية الى "التعامل المهني" مع المتظاهرين، ومراعاة حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي.

وقال بيان لمكتب الكاظمي، إن "رئيس الحكومة بحث خلال اجتماعه بالقيادات العسكرية والأمنية في محافظة ذي قار، بحضور وزير الداخلية، الأوضاع الأمنية في المحافظة".

وأكد الكاظمي بحسب البيان: "رفضه التام الاعتداء والتجاوز على القوات الأمنية وهي تؤدي مهامها الأمنية في حفظ الأمن".

وشدد على "ضرورة إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وهيبتها ومكافحة الفساد داخلها، بما يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار بعموم العراق".

وأشار الكاظمي إلى "رفض ربط العمل الأمني بالجانب السياسي، حيث أن التداخل بينهما سيؤثر سلبا في تحقيق الأمن، ومن شأنه أيضا عدم اتخاذ القرارات الأمنية المناسبة إزاء الأحداث الأمنية".

المصدر: RT