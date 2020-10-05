ميناء الحمدانية قرب العاصمة الجزائر مشروع إستراتيجي بقيمة تفوق 5 مليارات دولار

قال وزير النقل الجزائري، الأزهر هاني، الاثنين إن مشروع إنجاز الميناء الضخم في منطقة الحمدانية بولاية تيبازة، غرب العاصمة الجزائر، يكلف الدولة ما بين 5 و6 مليارات دولار.

وأوضح الوزير، في حديث أجرته معه الإذاعة الوطنية، أن المشروع ترافقه مجموعة من الإنجازات المكملة على غرار "خط سكة حديدية" طموح يصل الميناء، الواقع على بعد أقل من 100 كلم من العاصمة الجزائرية، بعواصم دول إفريقية.

ويصبح ميناء الحمدانية بمقتضى حجمه وشبكة المواصلات البرية المرتبطة به من أهم الهياكل البحرية في حوض المتوسط وقطبا إقليميا للتجارة الدولية في الجهة الغربية لهذا البحر والقارة الإفريقية.

ويُنتظر من هذا الميناء الإستراتيجي أن يستوعب 6.5 مليون حاوية و25.7 مليون طن من البضائع سنويا.

وبعد ركود في أعمال التشييد، الذي يُفترض أن تستغرق 7 سنوات، أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تنشيط المشروع نهاية أغسطس الماضي بالتعاون مع الصين الدولة الشريكة في تمويله.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية