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مستشار السيسي: حصة مصر من لقاح كورونا مؤمنة حال اعتمادها

أخبار العالم العربي

مستشار السيسي: حصة مصر من لقاح كورونا مؤمنة حال اعتمادها
Reuters
صورة أرشيفية
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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إنه تجري متابعة دقيقة، من قبل فريق مختص، للقاح فيروس كورونا مع المؤسسات العالمية والشركات.

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وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون "إكسترا نيوز": "نتابع لحظة بلحظة منذ بداية الأزمة، وهناك اتصالات مستمرة، وتأمين لحصة مصر من هذه التطعيمات، عندما تتوافر وتكون متاحة طبيا".

وتابع: "تجرى الآن التجارب على الأمصال الصينية، وعمل تجارب إكلينيكية سريرية، وستجرى تجارب سريرية على تطعيمات روسية، حتى يتم التأكد والاطمئنان من  فاعلية أي نوع من أنواع التطعيمات، التي تستخدم لعلاج هذا المرض، ولرصد أي آثار جانبية محتملة لهذه التطيعمات".

المصدر: RT

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