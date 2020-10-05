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وفد من حركة فتح يصل العاصمة السورية دمشق في إطار مباحثات

أخبار العالم العربي

وفد من حركة فتح يصل العاصمة السورية دمشق في إطار مباحثات
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يلتقي وفد من حركة فتح، في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الاثنين، مع الفصائل الفلسطينية الخمسة المتواجدة في سوريا، في إطار التفاهمات بين حركة فتح وحماس.

ويضم الوفد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية، روحي فتوح وعضو اللجنة المركزية، سمير الرفاعي، في زيارة تستغرق يومين.

وأوضح الرجوب أن الوفد سيجري حوارات مع ممثلي حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، كما سيجري حوارا مع منظمة الصاعقة والجبهة الشعبية/القيادة العامة.

وتأتي الزيارة استكمالا للمباحثات في مخرجات اجتماع الأمناء العامين السابقين وإطلاعهم على ورقة التفاهمات بين فتح وحماس.

المصدر: وكالات

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