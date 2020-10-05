"سودان بلدنا وكلنا إخوان".. البرهان يغني عقب اتفاقية السلام (فيديو)

عبر رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بطريقته الخاصة، عن فرحه باتفاق السلام بين الأطراف السودانية الذي وقع في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

ويظهر في الفيديو البرهان على المنصة الاحتفالية وهو يطلب من الفرقة الموسيقية عزف الأغنية الشهيرة "سودان بلدنا وكلنا إخوان"، ليبادر في ترديد الأغنية، ويطالب الجمهور بالتفاعل معها.

وقال رئيس مجلس السيادة : "أنا أطلب من الفرقة الموسيقية عندنا أغنية كلنا بنحبها.. نحن كلنا أولاد السودان.. سودان بلدنا وكلنا إخوان"، وتفاعل الحضور بصورة غير مسبوقة ورددوا مع البرهان الذي رفع يده محييا الجميع.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب مستخدمي التواصل الاجتماعي في السودان والذين تداولوه بشكل واسع.

المصدر: RT + ""فيسبوك"