ظريف في الكويت لتقديم التعازي شخصيا للأمير نواف الصباح (صور)

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الكويت حيث التقى أميرها الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتقديم التعازي بوفاة سلفه، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف زار الكويت نيابة عن رئيس بلاده، حسن روحاني، حيث قدم للشيخ نواف "تعازي ومواساة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقيادة وحكومة وشعب الكويت بوفاة الأمير الراحل".

During the visit, FM Zarif held meetings with Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, the new emir of Kuwait, and Foreign Minister Dr Ahmad Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. https://t.co/g6nIS4tkoW — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) October 4, 2020

وقدم وزير الخارجية الإيراني التهنئة باختيار الأمير الجديد، مؤكدا دعم إيران للكويت.

كما التقى ظريف خلال زيارته وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح.

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وفي وقت سابق الأحد، بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة تهنئة إلى الشيخ نواف بمناسبة توليه إمارة البلاد.

وأعرب حسن روحاني في رسالة التهنئة لأمير الكويت الجديد "عن ثقته في أن تشهد علاقات الصداقة بين البلدين نموا كما في الماضي، والمنطقة مزيدا من الاستقرار والأمن في ظل استمرار مسيرة ونهج قيادتها الرشيدة".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم 29 سبتمبر، عن وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 92 عاما في الولايات المتحدة التي وصل إليها في يوليو من أجل الخضوع للعلاج، لينتقل العرش إلى ولي عهده الشيخ نواف البالغ 83 عاما من عمره والذي تم تنصيبه يوم 30 سبتمبر.

المصدر: RT