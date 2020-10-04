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ظريف في الكويت لتقديم التعازي شخصيا للأمير نواف الصباح (صور)

أخبار العالم العربي

ظريف في الكويت لتقديم التعازي شخصيا للأمير نواف الصباح (صور)
Reuters
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
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وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الكويت حيث التقى أميرها الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتقديم التعازي بوفاة سلفه، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف زار الكويت نيابة عن رئيس بلاده، حسن روحاني، حيث قدم للشيخ نواف "تعازي ومواساة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقيادة وحكومة وشعب الكويت بوفاة الأمير الراحل".

وقدم وزير الخارجية الإيراني التهنئة باختيار الأمير الجديد، مؤكدا دعم إيران للكويت.

كما التقى ظريف خلال زيارته وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح.

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الرئيس روحاني يبعث رسالة تهنئة إلى أمير الكويت الجديد
الرئيس روحاني يبعث رسالة تهنئة إلى أمير الكويت الجديد

وفي وقت سابق الأحد، بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة تهنئة إلى الشيخ نواف بمناسبة توليه إمارة البلاد.

وأعرب حسن روحاني في رسالة التهنئة لأمير الكويت الجديد "عن ثقته في أن تشهد علاقات الصداقة بين البلدين نموا كما في الماضي، والمنطقة مزيدا من الاستقرار والأمن في ظل استمرار مسيرة ونهج قيادتها الرشيدة".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم 29 سبتمبر، عن وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 92 عاما في الولايات المتحدة التي وصل إليها في يوليو من أجل الخضوع للعلاج، لينتقل العرش إلى ولي عهده الشيخ نواف البالغ 83 عاما من عمره والذي تم تنصيبه يوم 30 سبتمبر.

المصدر: RT

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