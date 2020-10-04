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"الصحة العالمية" تنفي قرب دخول العراق مرحلة الوباء الكامل

أخبار العالم العربي

ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق - أدهم اسماعيل
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نفى الدكتور أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الأحد، قرب دخول العراق مرحلة الوباء الكامل بفيروس كورونا.

وقال اسماعيل في بيان صحفي، إننا "ننفي ما نقلته بعض وكالات الأنباء المختلفة عن قرب دخول العراق مرحلة الوباء الكامل بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "العراق في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس و مسيطر عليه تماما من الدولة".

وأهاب إسماعيل بوسائل الإعلام "تحري الدقة فيما ينسب لها من تصريحات من شأنها إثارة الرعب بين أفراد الشعب العظيم".

 

المصدر: RT

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