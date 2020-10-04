السيسي لنظيره الكيني: مسألة المياه قضية أمن قومي بالنسبة للشعب المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة للشعب المصري، معتبرا إياها قضية أمن قومي.

وجاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم بقصر الاتحادية نظيره الكيني أوهورو كينياتا، حيث بحث الطرفان آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي، شدد على "تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد (النهضة)، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".

ووفقا لراضي، فقد "تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية خلال الفترة المقبلة".

كما أكد الرئيس المصري حرص بلاده على تقديم خبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والمرافق والطرق من خلال الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريضة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الرئيس كينياتا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع مصر.

كما أشاد الرئيس الكيني بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن، مثمنا في هذا الصدد "المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا".

ناصر حاتم

المصدر: RT