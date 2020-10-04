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السفير الأمريكي بليبيا يلتقي مدير المخابرات العسكرية المصرية

أخبار العالم العربي

السفير الأمريكي بليبيا يلتقي مدير المخابرات العسكرية المصرية
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السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند (يمين)، ومدير المخابرات العسكرية المصرية، خالد مجاور
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التقى السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي يزور القاهرة حاليا، مدير المخابرات العسكرية المصرية، خالد مجاور، حسبما أفادت مصادر لـ RT، اليوم الأحد.

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وأشارت المصادر إلى أن اللقاء جرى في إطار مساعي القاهرة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، وأن زيارة نورلاند إلى القاهرة جاءت في وقت يزور فيه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، العاصمة المصرية أيضا. 

وكانت مفاوضات 5+5 بين الفرقاء الليبيين قد انتهت في الغردقة قبل أيام، بعد توصل الأطراف المعنية لأفكار بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا وتمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة في المجلس الرئاسي وملفات أخرى، فيما اعتبرته الأوساط السياسية تقدما ملحوظا في طريق رأب الصدع.

وفرض طوق من السرية على مفاوضات الغردقة التي حضرها رموز من حكومة الوفاق الوطني الليبية من العسكريين، من جهة، وممثلون عن "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر، من جهة أخرى.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات السفير الأمريكي أشاد فيها بمفاوضات الغردقة وسعي القاهرة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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