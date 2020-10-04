لبنان.. إصابات كورونا الإجمالية تتجاوز 44 ألفا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، في استمرار لتسارع تفشي الوباء في البلاد.

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وقالت ال​وزارة في تقريرها اليومي، إنها رصدت 1002 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الماضي إلى 44482 ​حالة​.

وأوضحت أنّه تم تسجيل 998 حالة إصابة بين المقيمين خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، و4 حالات بين الوافدين.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 406.

ولفتت إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 617، من بينها 165 في العناية المركزة.

المصدر: RT