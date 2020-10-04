منظمة الطيران الايرانية تلغي تراخيص رحلات الخطوط العراقية

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، تورج دهقاني، اليوم الأحد، إلغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية بدءا من اليوم حتى إشعار آخر.

وقال دهقاني في تصريح صحفي، إن "إلغاء التراخيص يأتي إثر ارتكاب الشركة مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم تأشيرات من إحدى الشركات فيما الاتفاق بين إيران والعراق ينحصر بنقل شركات الطيران الدبلوماسيين ومواطني البلدين المقيمين فقط".

وأعلنت السلطات العراقية قبل أيام إغلاق أجوائها أمام الرحلات القادمة والمتجهة إلى إيران دون ذكر السبب.

المصدر: وكالة فارس + RT