اجتماع وزاري أردني مصري عراقي لتنفيذ مخرجات قمة عمان

عقد اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع وزاري ثلاثي أردني مصري عراقي، يهدف إلى تنفيذ مخرجات "قمة عمان" الثلاثية التي انعقدت في أغسطس الماضي.

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وشارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز.

وقد عقد الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة في شهر أغسطس في عمان.

وصدر في ختام القمة الثلاثية بيان مشترك، أكد على ضرورة التعاون ووقف التدخلات الخارجية بالشأن العربي، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تزعزع الأمن العربي.

المصدر: عمون