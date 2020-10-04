السعودية.. 390 إصابة بكورونا و25 وفاة منذ يوم السبت

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 390 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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كما كشفت الوزارة، في بيان نشر عبر صفحتها في "تويتر"، عن تسجيل 25 حالة وفاة بين المصابين بكورونا خلال المدة نفسها، ليرتفع عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 4875.

وذكرت الوزارة أن 511 حالة تعافت من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس، منذ يوم السبت، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية 321485.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (390) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (25) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (511) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (321,485) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Vo1aGZ0YzF — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 4, 2020

وجاء في البيان أن هناك في المملكة 10027 حالة نشطة لمرض "كوفيد-19"، بينها 955 حالة حرجة.

المصدر: RT