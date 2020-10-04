 
مباشر
عاجل
فريق ترامب الطبي: وضع الرئيس جيد وبات قادرا على المشي وإذا واصل التحسن سنسمح له بالمغادرة

السعودية.. 390 إصابة بكورونا و25 وفاة منذ يوم السبت

أخبار العالم العربي

السعودية.. 390 إصابة بكورونا و25 وفاة منذ يوم السبت
YouTube
انتشار فيروس كورونا في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ov78

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 390 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد
السعودية.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى نحو الـ400 مجددا
السعودية.. الإصابات اليومية بكورونا تتراجع إلى نحو الـ400 مجددا

كما كشفت الوزارة، في بيان نشر عبر صفحتها في "تويتر"، عن تسجيل 25 حالة وفاة بين المصابين بكورونا خلال المدة نفسها، ليرتفع عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 4875.

وذكرت الوزارة أن 511 حالة تعافت من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس، منذ يوم السبت، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية 321485.

وجاء في البيان أن هناك في المملكة 10027 حالة نشطة لمرض "كوفيد-19"، بينها 955 حالة حرجة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا