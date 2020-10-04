القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق نائب سابق

أصدرت محكمة تحقيق الكرادة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، مذكرة قبض بحق النائب السابق وائل عبد اللطيف.

وتأتي هذه المذكرة على خلفية دعوى أقامها رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، ضد الوائلي.

وقال تحالف الفتح في بيان صحفي اليوم الأحد: "في خطوة تهدف إلى ردع المفلسين الذين يمارسون التشهير واللعب على خلط الأوراق من خلال اعتمادهم نهج التصريحات الصفراء لاستهداف الرموز الوطنية بهدف تحقيق بعض الغايات المشبوهة، كان للقضاء كلمة الفصل، بعد أن أبطل جميع التهم والأكاذيب التي افترى بها السيد وائل عبد اللطيف في إحدى لقاءاته التلفزيونية ضد زعيم تحالف الفتح هادي العامري".

وأضاف البيان أن "القضاء أصدر مذكرة إلقاء القبض بحق عبد اللطيف على إثر الدعوى التي رفعت ضده، ليُفتضح زيف ادعاءاته الصبيانية وترهاته الساذجة غير المسؤولة".

المصدر: RT