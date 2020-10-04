الإمارات تسجل تراجعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 1041 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يعد انخفاضا ملحوظا عن المعدل اليومي الذي تجاوز 1200 إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل 1041 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98801، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 426".

إقرأ المزيد

كما لفت بيان الوزارة إلى تسجيل 1001 حالة تعافي من وباء كوفيد-19، فيما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء من المرض 88123.



المصدر: وكالات