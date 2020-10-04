انفجار مستودع أسلحة تابع للبيشمرگة في كردستان العراق

أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بوقوع انفجار بمستودع أسلحة تابع لقوات البيشمرگة في محافظة السليمانية بشمال العراق.

ووقع الانفجار بمستودع الوحدة الـ70 في قوات البيشمرگة، على طريق السليمانية تاسلوج، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

وقال مسؤول قوات الوحدة 70، مصطفى جاورش، إن "مخزن السلاح الذي وقع فيه الانفجار، كان يحتوي مواداً تالفة".

وأضاف، أن "أسباب الانفجار لم تتضح بعد، وتم تشكيل لجنة تحقيقية، ومازلنا ننتظر نتائجها".



المصدر: روداو + RT