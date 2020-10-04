 
مباشر

انفجار مستودع أسلحة تابع للبيشمرگة في كردستان العراق

أخبار العالم العربي

انفجار مستودع أسلحة تابع للبيشمرگة في كردستان العراق
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ov6b

أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بوقوع انفجار بمستودع أسلحة تابع لقوات البيشمرگة في محافظة السليمانية بشمال العراق.

ووقع الانفجار بمستودع الوحدة الـ70 في قوات البيشمرگة، على طريق السليمانية تاسلوج، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية.
وقال مسؤول قوات الوحدة 70، مصطفى جاورش، إن "مخزن السلاح الذي وقع فيه الانفجار، كان يحتوي مواداً تالفة".

وأضاف، أن "أسباب الانفجار لم تتضح بعد، وتم تشكيل لجنة تحقيقية، ومازلنا ننتظر نتائجها".


المصدر: روداو + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا