العراق.. الموظفون الحكوميون في حيرة بسبب تأخر صرف رواتبهم

لم تصرف الحكومة العراقية حتى الآن رواتب الموظفين لشهر سبتمبر التي من المفترض صرفها قبل نحو أسبوعين، وهو مازاد القلق لديهم من احتمالية وجود أزمة اقتصادية تؤثر على حياتهم المعيشية.

ويوجد في العراق أكثر من 4 ملايين موظف حكومي ومتقاعد ومستفيد من رواتب الرعاية الاجتماعية، وعلى الرغم من صرف رواتب المتقاعدين للشهر الماضي، إلا أن رواتب الموظفين الحاليين لم تُصرف حتى الآن.

ونقل مراسل RT عن بعض الموظفين قولهم إن "هناك مخاوف كبيرة من تعثر صرف رواتبنا للشهر الماضي والأشهر المقبلة. هذا الأمر سيضعنا في مأزق اقتصادي كبير".

وأضاف، أن "الموظفين الحكوميين قد يفكرون بالخروج في تظاهرات، إذ ما استمر تأخر صرف رواتبهم".

وأثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على بيع النفط في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين.

واليوم الأحد أعلن وزير المالية العراقي، علي عبد الامير علاوي، أن اطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.



المصدر: RT