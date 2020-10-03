مصر تسجل 109 إصابات و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم السبت، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة وذلك مقابل 149 إصابة و10 وفيات الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 103575 حالة.

وأضاف أن من 97274 تعافوا من الفيروس فيما توفي 5970 شخصا بالمرض الذي يسببه الفيروس.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو، كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.

المصدر: وكالات