القوات المشتركة في اليمن: عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين غربي البلاد

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم السبت، إلحاق خسائر فادحة في صفوف جماعة "أنصار الله" الحوثية، خلال مواجهات في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا هجوما من محورين على مركز مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة، مستخدمين مختلف الأسلحة الثقيلة دبابات ومدفعية وقاذفات صاروخية والطيران المسير"​​​.

وأكد "تمكن القوات المشتركة من سحق الهجوم، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وأجبرت البقية على الفرار".

وأشار إلى "تدمير آليات ومخزن ذخائر للحوثيين خلال التصدي للهجوم".

إلى ذلك، قالت ألوية العمالقة إن "الحوثيين قنصوا امرأتين هما رمضانة محمد سنبل، وصفاء حسن سالم جابر، في قرية الحايط بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بأسلحة رشاشة متوسطة عيار 14.5 و12.7 مم، منازل المواطنين في مدينة حيْس جنوب شرقي الحديدة".

ويأتي ذلك غداة معارك بين القوات المشتركة والحوثيين اندلعت عقب شن الأخيرة هجوما واسعا في محوري المطار وكيلو 16 ومدينة الصالح جنوب وشرق مدينة الحديدة، أوقعت 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف جماعة أنصار الله، في حين قتل 5 جنود وأُصيب 10 آخرون، حسب ما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

المصدر: وكالات