وزير الدفاع الأمريكي في الدوحة لبحث تعزيز العلاقات العسكرية

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، خلال زيارة له إلى قطر، اليوم السبت، محادثات مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، بأن العطية وإسبر بحثا خلال اللقاء "المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها"، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين.

بدورها، ذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أنه جرى خلا الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها".

وتتميز قطر بمكانتها الاستراتيجية بالنسبة لوجود الولايات المتحدة العسكري في الشرق الأوسط، حيث يتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية الواقعة على بعد 30 كلم جنوب غربي العاصمة القطرية الدوحة.

وسبق أن أعلنت القائمة بالأعمال في سفارة واشنطن لدى الدوحة، جريتا سي هولتز، يوم 22 سبتمبر، نشر أول مجموعة من قوة الفضاء في قاعدة "العديد" الجوية بقطر، دون تفاصيل عن قوامها.

المصدر: RT + "قنا"