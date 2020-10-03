السيسي يجتمع مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء، الذي جرى بحضور وزير العدل، عمر مروان، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، شهد "حوارا مفتوحا وشاملا" بين رئيس الدولة وممثلي شباب القضاة المتميزين.

وذكر المتحدث أن السيسي أكد خلال اللقاء "حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلا عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود".

فيما أكد ممثلو شباب القضاة خلال حوارهم مع السيسي على "اعتزازهم بتشرفهم بلقاء رئيس الدولة والحوار معه، معربين عن تقديرهم لتوجيهه بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته، وكذلك جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذي سيدعم مهمة القاضي، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشاكل الأحوال الشخصية والأسرية".

ناصر حاتم

المصدر: RT