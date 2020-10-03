وزير الطاقة الإماراتي: ندعم اتفاق جوبا للسلام

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أهمية "العلاقات التاريخية" التي تربط بلاده بالسودان، مشددا على دعم الإمارات لاتفاق السلام من أجل استقرار السودان والمنطقة.

ومثل الوزير الإماراتي بلاده في احتفال توقيع السلام بين فرقاء السودان اليوم السبت بجوبا، عاصمة جنوب السودان التي كانت ضمن وسطاء الوصول للاتفاق.

وقال المزروعي، في كلمته خلال توقيع الاتفاق، إن "هذه لحظة تاريخية يسطرها الجميع لتنهي أسباب الاقتتال، ونتمنى أن يجني الشعب ثمار هذا الاتفاق. هذا السلام لا يصنعه إلا الشجعان".

وأضاف، أن "دولة الإمارات وقادتها سيتابعون الجهود من أجل ترسيخ هذه الخطوة بالدعم والرعاية على كافة المستويات".

وأشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بجهود الوسطاء ومن بينهم الإمارات ومصر للتوصل إلى اتفاق السلام، مشيرا إلى أن البلاد تنتظر باقي الحركات المسلحة للانضمام لقطار السلام.

وقال حمدوك خلال كلمته عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام، "إنني أعلن للعالم أن السودانيين توصلوا للسلام وهو أول أولويات الثورة، وشعار "شعب واحد في دولتين" حقيقة أثبتها رئيس جنوب السودان بتوسطه لإتمام اتفاق السلام".

ووقعت الحكومة السودانية اليوم السبت 3 أكتوبر في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق سلام مع المتمردين.

وينهي الاتفاق التاريخي عقودا من الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي خلفت ملايين الضحايا بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

المصدر: "العين" الإماراتية