المسجدان الحرام والنبوي يكملان استعداداتهما لاستقبال المعتمرين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، إكمال الاستعدادات لاستقبال المعتمرين، في إطار الإرشادات الصحية المطلوبة للوقاية من وباء كورونا.

وحسب وكالة "واس" السعودية، فإن الاستعدادات طبقت أعلى التدبير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أنه تم تجنيد ما لا يقل عن ألف موظف لمتابعة نسك العمرة في المسجد الحرام.

وفي وقت سابق، كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالسعودية، صدور أكثر من 108 آلاف تصريح لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق برنامج "اعتمرنا" بتاريخ 27 سبتمبر، وحتى نهاية الخميس 1 أكتوبر.

وبلغت أعداد التصاريح 108041 تصريحا، منها 42873 صادرة للمواطنين، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا.

وسجل تطبيق "اعتمرنا" في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطنا ومقيما، منهم 224.929 مسجلا أساسيا و84.757 مرافقا.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل.

المصدر: "واس"