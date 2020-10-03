منسق الأمم المتحدة يشيد بتعامل مصر مع الموجة الأولى من جائحة كورونا

أشاد ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بتعامل الحكومة المصرية مع الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وقال المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال مشاركته في الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة التعاون الدولي بمصر: "كانت استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا متميزة، حيث بدأت مع تفشي الوباء بالتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضا بكافة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة".

وأضاف: "لقد كنا ملتزمين مع الحكومة المصرية بتحقيق الاستجابة لجائحة كورونا، بما يعكس الشراكة التنموية الممتدة على مدى 75 عاما"، موضحا أن "تعامل مصر مع الموجة الأولى لكورونا الأفضل عربيا وإفريقيا".

وأشار ديكتوس، إلى أن الأمم المتحدة شاركت في جهود الحكومة المصرية للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأضاف "الآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ، فإننا مستعدون لدعم تعاف سريع وواسع النطاق بما في ذلك تدشين قطاع صحي قوي قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادي يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين في مصر".

المصدر: اليوم السابع