مصدر أمني يمني: مقتل 3 عناصر إرهابية في عملية أمنية بمدينة الغيضة

أفاد مصدر أمني يمني بمقتل 3 مسلحين وضبط آخرين، اليوم، بعملية أمنية عسكرية في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة شرق اليمن.

وقال المصدر الأمني إن "الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدعم معلوماتي من التحالف العربي، تمكنت خلال الساعات الماضية، من ضبط عناصر إرهابية قادمة من خارج المحافظة، أثناء تمركزها في ثلاثة مواقع بمدينة الغيضة".

وأشار المصدر إلى أن "الفرق الأمنية حاصرت الإرهابيين في عدد من أحياء المدينة، وثم اندلعت مواجهات عنيفة، أسفرت بالنهاية عن تصفيه 3 من العناصر التكفيرية وإلقاء القبض على اثنين آخرين".

وبين المصدر أن "الأجهزة الأمنية عثرت بداخل مواقع تحصن الإرهابيين على أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات وأجهزة إلكترونية".



وأشاد المصدر الأمني "بجهود وشجاعة وبسالة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تمكنت من ضبط الخلايا الإرهابية، دون تسجيل أي إصابات في صفوفها"، مثمنا تكاتف المواطنين ووقوفهم إلى جانب قوات الأمن والجيش.

المصدر: "سبأ"