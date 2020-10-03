العراق: اتخذنا إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن تصريحات الوزير حسين جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكندي، فرانسوا فيليب، حيث بحثا آليّات الارتقاء بالتعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وثمّن الوزير العراقي "مواقف كندا الداعمة للعراق، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتطرق إلى القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية مبدئياً بسحب سفارتها من بغداد".

وأشار حسين إلى أن "الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صارمة لحماية وتأمين البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

وأعرب فيليب، بحسب البيان العراقي، "عن دعمه للعراق حكومة وشعباً في مواجهة مختلف التحدّيات".

وأكد الوزير الكندي أن بلاده "وقفت إلى جانب العراقيين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار وبناء الاقتصاد وحفظ السيادة".

المصدر: RT