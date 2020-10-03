روحاني: الإيرانيون لن يشاركوا في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في العراق

نفى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أية مشاركة للزائرين الإيرانيين في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في العراق.

وقال في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "إننا قلنا وأكدنا خلال هذا الاجتماع أيضا، على عدم نقل الزوار الى العراق للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية والمنافذ الحدودية مغلقة تماماً".

وأعرب روحاني عن أسفه "لأن البعض يمارس التحايل في نقل بعض الأشخاص عبر الأراضي الحدودية ويأخذون منهم الأموال ويتركونهم في المناطق الحدودية ويصنعون المشاكل والمخاطر كما أورد قائد الشرطة".

وشدد على ضرورة عدم السفر باتجاه المناطق الحدودية حيث يتعارض هذا العمل مع القانون، وأكد أن قوات الشرطة والتعبئة والحرس الثوري والمسؤولين في المحافظات يضطلعون بالمسؤولية في الحفاظ على أرواح الناس.

وتابع الرئيس الإيراني، أن "مسيرات الأربعينية الرمزية لن تقام في إيران خلال العام الجاري".

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق إغلاقها المنافذ الحدودية لاستقبال الزائرين في أربعينية الإمام الحسين، لكنها سمحت قبل أيام بدخول 1500 زائر من كل دولة فقط.

المصدر: وكالة أنباء فارس + RT