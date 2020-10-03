"المجلس العسكري للزنتان" يعلق على اشتباكات طرابلس

تبرأ المجلس العسكري للزنتان من اشتباكات الجماعات المسلحة في طرابلس، قائلا إنه لا يملك أية قوة عسكرية داخل طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي بالمجلس في بيان له على "فيسبوك": "تابع المجلس العسكري للزنتان الأحداث التي دارت ليلة البارحة الجمعة بمحيط معسكر 7 أبريل، وما أعقبها من تبادل لإطلاق النار وزعزعة أمن العاصمة، وما نُسب إلى فاعلها ومرتكبها بإنتمائه للمجلس العسكري للزنتان أو لمدينة الزنتان عامة".

لا حصانة لأحد ... ولا أحد فوق القانون تابع المجلس العسكري الزنتان الاحداث التى دارت ليلة البارحة الجمعة بتاريخ... Publiée par ‎المجلس العسكري لثوار الزنتان‎ sur Vendredi 2 octobre 2020

وأكد المجلس على أنه: "لا يملك أية قوة عسكرية جهوية أو قبلية داخل طرابلس، إلا من انتسب إلى أحد أجهزة الدولة أو تشكيلاتها العسكرية المتواجدة بداخلها".

وأضاف البيان: "لا أحد فوق القانون كائنا من كان، والمخطىء والمجرم جزاءه ما اقترفت يداه، بغض النظر عن هويته أو انتمائه"، مذكرا بأن المجلس العسكري للزنتان "تربطه علاقات قوية ومتينه، نسجتها دماء قادتنا وإخواننا ممن سبقونا، بكل أخوتنا من ثوار وقيادات المناطق الأخرى".

المصدر: "المجلس العسكري للزنتان"