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وزير السياحة المصري يفتح تابوتا فرعونيا أمام العالم (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير السياحة المصري يفتح تابوتا فرعونيا أمام العالم (فيديو)
RT
وزير السياحة المصري يفتح تابوتا فرعونيا أمام العالم
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فتح خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري إحدى التوابيت الفرعونية التي تم اكتشافها في منطقة سقارة الأثرية أمام جمع من السفراء والإعلاميين.

وقال العناني اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي: "نحضر اليوم الإعلان عن أكبر كشف أثري في 2020.. لنبلغ العالم بإعلان جزء جديد من حضارتنا".

وأضاف: "تتفرد مصر في تنوعها، الأسبوع الماضي حضر الوزراء يوم السياحة العالمي في شرم الشيخ على الشواطئ، واليوم نحن في منطقة أثرية تشهد أقدم بناء بالتاريخ، في مصر فقط يمكنك أن تشهد كل أنماط السياحة، فهنا يمكن أن نمزج بين رحلات السفاري وثقافة الشواطئ".

المصدر: RT

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