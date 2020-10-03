سفير سوريا لدى موسكو يحمل تركيا مسؤولية تنقل الإهاربيين عبر الحدود التركية السورية

حمل سفير سوريا لدى روسيا، رياض حداد، تركيا المسؤولية الكاملة عن تنقل الإرهابيين دون عائق عبر الحدود السورية التركية.

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وقال السفير حداد في حديث لوكالة إنترفاكس الروسية حول الأنباء عن قيام أنقرة بنقل مسلحين من سوريا إلى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، إن "هذه المعلومات تؤكد بلا شك أن سوريا كانت على حق في تحذيراتها المتكررة من أن المجموعات الإرهابية المرسلة لزعزعة الاستقرار فيها على مدى 9 سنوات تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولن تكون سوريا محطتهم الأخيرة".

وشدد السفير حداد على أن تلك الوقائع "تتطلب موقفا دوليا رادعا إزاء هذه الممارسات التي تتناقض مع قواعد القانون الدولي"، لافتا إلى أن بلاده أكدت مرات عدة ضرورة محاربة الإرهاب الدولي ومعاقبة مشغليه وفي مقدمتهم "قوات الاحتلال التركي"، بحسب قوله.

المصدر: سانا