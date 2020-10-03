برلمانية عراقية تطالب الكاظمي بإعلان موقفه العملي من السلاح المنفلت

طالبت النائب في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ، اليوم السبت، رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، بإعلان موقفه العملي من السلاح المنفلت في البلاد.

وقالت في بيان صحفي: "على الكاظمي الانتقال من مفهوم الاقوال الى حقيقة الافعال، وألا يكون تجربة مكررة للحكومات السابقة التي تبدأ بفعل متواضع وبعدها تتجه الى التصريحات الرنانة والعيش في عوالم التواصل الاجتماعي، دون فعل يخدم المواطن".

ودعت ريزان الشيخ الكاظمي إلى "إعلان موقفه العملي من السلاح المنفلت، والتعامل معه بقوة، لأنه إرهاب بكل المواصفات العالمية والانسانية، وأن يترك البيانات النارية بخصوص ذلك، ويترك المجاملات مع اصحاب الكاتيوشا الذين يعلنون عملياتهم بصراحة ووضوح".

المصدر: RT