بلدية فلسطينية تطلق اسم أمير الكويت الراحل على أحد شوارعها الحيوية

أطلقت بلدیة (الزبابدة) قرب مدینة جنین اسم أمیر دولة الكویت الراحل، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على أحد الشوارع في البلدة.



وقال نائب رئیس بلدیة (الزبابدة ) مناضل شرقاوي في بیان صحفي الیوم ان المجلس البلدي اقر تسمیة الشارع باسم سمو الشیخ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح "تقدیرا لدوره ودولة الكویت الشقیقیة في دعم الشعب الفلسطیني على مر العصور".

ونوه شرقاوي بدور الأمیر الراحل وبصماته الواضحة، طوال مسیرته، والمكانة الكبیرة التي یتمتع بھا على المستوى الإقلیمي والعالمي.

المصدر: وكالات