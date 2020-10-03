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ألمانيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 297 ألف حالة

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ألمانيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 297 ألف حالة
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع عدد الإصابات في البلاد إلى 296958.

وجاء في بيان المعهد: "تم تسجيل 2563 إصابة  جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 296958، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9527".

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ميركل: الأشهر الصعبة من جائحة كورونا لم تأت بعد
ميركل: الأشهر الصعبة من جائحة كورونا لم تأت بعد

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بروكسل، أمس الجمعة، إن أحدث البيانات عن إصابات فيروس كورونا المستجد "مقلقة"، مؤكدة أن "الأشهر الصعبة" من الجائحة "لم تأت بعد".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالميا مليون حالة وفاة، في حين تجاوز عدد الإصابات في العالم 34 مليون إصابة.

المصدر: وكالات

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