بن زايد يتمنى الشفاء العاجل لترامب بعد إعلان إصابته بكورونا

أعرب محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، عن تمنياته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت".

تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة "كورونا". — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 2, 2020

وأضاف: "بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة كورونا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT