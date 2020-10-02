موسكو: رئيس لجنة التحقيقات الروسية زار سوريا والتقى علي مملوك

أعلنت موسكو أن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، زار سوريا حيث أجرى محادثات مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك، ووزير العدل للبلاد، أحمد السعيد.

وأفادت لجنة التحقيقات، في بيان، بأن الطرفين بحثا، أثناء الاجتماعات المنعقدة خلال الزيارة، "نتائج العمل المشترك الهادف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف والإجراءات التي يتم اتخاذها للتحقيق في ملابسات العسكريين الروس" في سوريا.

وأشار الجانبان، حسب البيان، إلى "العمل المشترك الكبير الذي تم القيام به لتعزيز السلطة الشرعية في أراضي الجمهورية العربية السورية والنتائج الملموسة للتعاون في المجالات التي جرى بحثها"، حيث "اتفقا على مواصلة توسيع التعاون بين أجهزة الأمن الروسية والسورية".

وذكر البيان أن باستريكين زار كذلك قاعدة حميميم الجوية الروسية حيث "استمع لتقارير المحققين حول سير التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد العسكريين الروس في سوريا"، بما في ذلك "النتائج الحالية للتحقيق في ملابسات مقتل جنرال في الجيش الروسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين في أغسطس العام الجاري".

المصدر: RT