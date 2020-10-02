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مصر تكشف حقيقة الاستيلاء على أراض في العاصمة الإدارية الجديدة

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مصر تكشف حقيقة الاستيلاء على أراض في العاصمة الإدارية الجديدة
Reuters
مصر
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نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أنباء تزعم السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد.

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وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات وتوضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة، وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة.

وأشارت الشركة إلى خضوع عملية بيع الأراضي لرقابة مُشددةً من قبل الجهات المعنية، مُشيرة إلى حرص الشركة على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.

وفي سياق متصل، فقد انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حتى الآن من بيع أكثر من 18 ألف فدان، من إجمالي مساحة الأراضي المتاحة للبيع والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تبلغ نحو 24 ألف فدان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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