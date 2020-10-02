القوات البحرية التونسية تنقذ 30 مهاجرا غير نظامي في مياه البحر المتوسط.

أنقذت القوات البحرية التونسية في مياه البحر الأبيض المتوسط أمس الخميس 30 مهاجرا تونسيا غير نظامي، بعد العثور عليهم على متن قاربين أصيبا بعطل تقني.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها بهذا الشأن أن هؤلاء الشباب الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما، وكانت من بينهم امرأة. وأضاف بيان الوزارة إلى أن وجهة القاربين كانت السواحل الإيطالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذين المركبين أبحرا من جزيرة جربة ليل الأربعاء/ الخميس في رحلتين منفصلتين. وبينما تعرض القارب الأول إلى عطب تقني على بعد 18 ميلا بحريا عن مدينة صفاقس، تعطل المركب الثاني في مياه تاقرماس على بعد 15 ميلا بحريا من جزيرة جربة.

المصدر: وسائل إعلام