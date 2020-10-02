في الذكرى الثانية لمقتل الصحفي السعودي.. خاشقجي الابن يعبر بشمعتين في ظلام دامس

أحيا صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذكرى الثانية لمقتل والده في قنصلية بلاده في اسطنبول، بنشر صورة لشمعتين وسط الظلام.

إقرأ المزيد

وترك صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في مثل هذا اليوم من عام 2018، هذه اللوحة الرمزية من دون أي تعليق.

وكان المتحدث باسم النيابة العامة السعودية قد أعلن مطلع سبتمبر 2019، أن "المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاما بحق 8 اشخاص مدانين (في قضية مقتل جمال خاشقجي)، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية".

وأوضح المتحدث أن تلك الأحكام "وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعى لذوى القتيل تقضى بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامى، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضى بالسجن لـ10 سنوات لواحد منهم، وسبع سنوات لاثنين".

ولاحقا غرّد نجل جمال خاشقجي في 23 ديسمير 2019، مشيرا إلى أن "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله، جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".

إلى ذلك، أفادت وكالة أنباء الأناضول بأن ناشطين وصحفيين وأصدقاء للصحفي الراحل جمال خاشقجي، أحيوا الذكرى الثانية لمقتله أمام مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وفي الشأن ذاته، تساءل ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهذه المناسبة قائلا: "بعد عامين على جريمة قتل خاشقجي لا زالت هناك أسئلة تحتاج لأجوبة من السلطات السعودية أهمها أين الجثة؟".

وأدلت خديجة جنكيز، التي تعرف بأنها كانت خطيبة للصحفي السعودي القتيل، بتصريح لوكالة أنباء الأناضول، قالت فيه إن "الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا، والمجرمون سوف يحاسبون أمام العدالة. أؤمن بذلك من كل قلبي".

المصدر: وكالات