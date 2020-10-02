وزير تركي: تسجيل الأمم المتحدة للاتفاق التركي-الليبي يعزز سياستنا بالمتوسط

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن تسجيل منظمة الأمم المتحدة اتفاقية الحدود البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا، يعزز سياسة بلاده أكثر في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة.

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وأضاف دونماز أن "اتفاقية الحدود البحرية الموقعة مع الحكومة الليبية الشرعية تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة، وهكذا، اكتسبت سياستنا المتوسطية، القائمة على القانون الدولي والحقوق والعدالة، قوة أكبر".

وأردف: "كما نقول دائما، نحن لا ننتهك حقوق أي أحد، ولا نتنازل عن حقوقنا في البحر الأبيض المتوسط".

والخميس، سجلت الأمم المتحدة، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا (حكومة الوفاق بطرابلس) المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صادق يوم 30 سبتمبر المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

المصدر: الأناضول